【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BE:FIRSTが『YouTube Music Weekend:MUSIC AWARDS JAPAN 2026 Edition』にて『BMSG FES’25』のライブ映像を公開した。 ■「Secret Garden」「Boom Boom Back」「Mainstream」「GRIT」「Great Mistakes」「Blissful」「空」の映像を公開 6月13日に開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』の開催を祝して、『MUSIC AWARDS JAPAN』にノミネートされた豪