◇競泳日本選手権第2日（2026年6月5日東京アクアティクスセンター）8月のパンパシフィック選手権（米アーバイン）の追加選考会を兼ねて行われ、男子50メートル平泳ぎは日本記録保持者の谷口卓（24＝MEIGI）が26秒84で制し、派遣標準記録も切って代表入りを確実にした。2月に椎間板ヘルニアの手術を受けてから4カ月。見事な復活を果たし、「ここに立っていられること自体が奇跡に近いが、現実にできてうれしい」と実感を込め