◇ファーム公式戦ソフトバンク3―14広島（2026年6月5日タマスタ筑後）頸部（けいぶ）背部痛からの1軍復帰を目指すソフトバンクの川瀬晃内野手（28）が5日、広島とのファーム公式戦（タマスタ筑後）に「1番・遊撃」で実戦復帰。5回までグラウンドに立ち、3打数2安打1打点とアピールした。「ヒットも久しぶりに打てましたし、野球の楽しさだったり、なおさらやっぱりここにいたらダメだなというのはプレーをして感じました