【ワシントン共同】米労働省が5日発表した5月の雇用統計（速報、季節調整済み）によると、景気動向を敏感に示す非農業部門の就業者数は前月から17万2千人増えた。増加幅は前月水準を2カ月連続で下回ったものの、8万5千人程度の増加を見込んだ市場予想を大幅に上回った。失業率は4.3％で前月から横ばいだった。堅調な雇用情勢とインフレの加速懸念を踏まえ、米連邦準備制度理事会（FRB）は16、17両日に開く連邦公開市場委員会（