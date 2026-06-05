「ヤクルト１−３日本ハム」（５日、神宮球場）日本ハムが２夜連続で延長の激闘を制して２連勝。勝率５割に復帰した。十回は無死満塁の大ピンチ。だが、堀が１死を奪うと守護神・柳川へとつないで無失点でしのいだ。直後に水野が決勝弾。前夜は広島戦で十二回の激闘を制したが、移動ゲームで連勝した。試合後、新庄監督は「こんなゲームしないといけないルールがあんの？」と笑わせた後、「楽しいね。よくあの絶体絶命のピ