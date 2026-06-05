阪神・森下翔太外野手（２５）が５日の楽天戦（甲子園）で死球を受け、途中交代となった。５回二死一塁から相手先発・岸のインコースのチェンジアップが右手首付近を直撃し、ボールは真下にポトリと落ちた。そのまま一塁へ向かい、佐藤の適時打でホームに生還したが、６回の打席で代打を送られて交代となった。右手首にアイシングを巻いた状態で「明日になってみてからですね」と言葉少なに語り、クラブハウスに引き上げた。