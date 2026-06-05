◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ８―３ソフトバンク（５日・横浜）ソフトバンク・小久保裕紀監督が、６回に死球を受けて途中交代した近藤健介外野手について言及した。「骨は大丈夫そう。あしたの様子を見て」と状況を明かした。７点ビハインドの６回先頭の打席で内角変化球が右足のくるぶし付近に直撃した。もん絶の表情を浮かべながら自軍ベンチ前へ。崩れるようにしてベンチに退き、代走が送られた。試合後は患