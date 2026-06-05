アイドルグループ「ＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ」の鎮西寿々歌が、メンバーの早瀬ノエルが撮影した私服ショットを公開した。鎮西は５日、自身のインスタグラムを更新。「撮り合いっこした＠ｎｏｅｌ＿ｈａｙａｓｅ」と記し、早瀬が撮影したワゴン車から降りているショットをアップ。「ショップ店員さんにおすすめして頂き、かわいいー！！と即決した＠ａｇｏｌｄｅのデニムに、大好きな映画『ＰＥＲＦＥＣＴＤＡＹＳ