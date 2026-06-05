動物好きの心をくすぐる、【ダイソー】の「アニマル小物」に注目。動物モチーフの可愛い雑貨が、種類豊富に登場しているようです。どれも身近で活躍しそうなものばかりで、目に入るたびに心をときめかせてくれるかも。今回は、質感も可愛いワッペンをはじめ、思わず手に取りたくなるようなダイソーの「アニマル小物」をご紹介します。 バッグやポーチのワンポイントに 温かみのある質感が映える