◆テニス▽全仏オープン第１３日（５日、フランス・パリ）車いすテニスの男子シングルスで、全豪決勝の再現となった準決勝で、世界王者、小田凱人（東海理化）が、国枝慎吾以来男子史上２人目の４連覇に王手をかけた。世界ランク３位のマルティン・デラプエンテ（スペイン）に７−６、６−２のストレート勝ち。決勝では、同２位のヒューエット（英国）−同４位のフェルナンデス（アルゼンチン）の勝者と対戦する。全豪決勝で