◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神８―１楽天（５日・甲子園）楽天は阪神に敗れ、２連敗となった。序盤は投手戦だった。今季２登板目となった先発の岸が４回まで無失点。ベテラン右腕を援護したい打線は阪神先発の高橋の前に沈黙し、４回までで散発の２安打で無得点に封じられた。５回に試合が動いた。２死一、二塁の場面で迎えるは佐藤輝。虎の主砲に右中間への２点二塁打を浴びた。粘り強く投げてきたが、先制点を献