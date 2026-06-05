◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ８―３ソフトバンク（５日・横浜）ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が５日、山本祐大捕手（２７）が左手有鈎（ゆうこう）骨を疲労骨折していることを明かした。６日に出場選手登録を抹消されるが、１軍には同行。「セ・リーグの情報をいっぱい持っているので」と１０度目の交流戦優勝へ、必要不可欠な“戦力”とした。山本祐は５月１２日にＤｅＮＡからトレードで加入し、ここ