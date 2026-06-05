漫画家の御守リツヒロさんが4月17日に亡くなっていたことが、5日に分かった。御守さんが過去に漫画作品を連載していたフロースコミック編集部が公式X(旧ツイッター)アカウントで発表した。 【画像】2月10日のXで入院していたことを明かしていた 公式アカウントでは「当媒体にて『悪役令嬢に転生失敗して勝ちヒロインになってしまいました』(原作：柚原テイル先生)がご連載いただいておりました、漫画家の御守リ