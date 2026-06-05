4日、愛媛県西条市は2023年4月より販売していた市指定のゴミ袋のうち容量20リットルとしていた袋が、実際には20リットルに満たなかったことを発表した。 関連記事：罰金2000円は安すぎ東京・渋谷ごみのポイ捨て、6月からその場で徴収 報道によると、同ゴミ袋の容量表記ミスは、今年1月の時点で市民からの指摘により発覚していたが、3日までにゴミ袋の回収および市民への説明は行わずに販売を続けていたという。 西条市によ