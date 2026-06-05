今週は日本テレビが地球のためにいいことを考えるSDGsな1週間「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」略してグップラです。日テレ系の様々な番組を通して「あしたにちょっといいチョイス」をテーマに、視聴者の皆さんと一緒に考えていきます。「news every.」では「ミライに届ける地域のあした」という視点でお届けします。5日は高輪ゲートウェイシティにある“高級ホテル”。そこでお風呂などに使われるお湯には“ある秘密