俳優で歌手の香取慎吾さん（49）が4日、東京・港区で行われた映画『Michael／マイケル』（6月12日より全国公開配給：キノフィルムズ）のジャパンプレミアに登場。自身の原点がマイケル・ジャクソンさんにあることを明かしました。“キング・オブ・ポップ”、マイケル・ジャクソンさんの軌跡を描いた映画『Michael／マイケル』。ジャパンプレミアには香取さんの他にも、マイケル・ジャクソンさんの実の甥で、マイケル役のジャファ