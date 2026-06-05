ロッテのネフタリ・ソトが5日の巨人戦、NPB通算200号本塁打を達成した。ソトは0−8の9回二死走者なしの第4打席、井上温大が2ボール2ストライクから投じた8球目の150キロストレートを打った瞬間にそれと分かる、今季第5号2ラン。これがソトにとってNPB通算200号本塁打となった。ソトは球団を通じて「ここ日本で、200本ものホームランを打てるとは、夢にも思っていませんでした。200本塁打を達成するチャンスを与えてくださっ