お笑いコンビの関係性に迫る不定期連載「ふたりコレクション」。第4回は中学の同級生コンビ、例えば炎。『M-1グランプリ2024』敗者復活戦でのネタとアドリブによるタイムオーバーが話題になり、大阪を中心に全国の劇場で活躍中のおふたりの、独特な関係性に迫ります。飄々としつつ、一見無駄でも癖になるワードや行動を入れ込む新鮮な漫才スタイルが人気の例えば炎。結成4年で『M-1グランプリ』準決勝に初進出すると、翌年も2年連