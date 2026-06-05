浴衣は、夏ならではの特別な装いだから気あいを入れて選びたい！今回は、写真映え抜群な「大柄レトロ浴衣」を3つご紹介します。パッと目を引く和カラーを選んで、上品さもしっかり演出。つばき柄からアンティーク図案を復刻した希少柄まで......お気に入りの柄を見つけてね♡大柄レトロせっかく浴衣を着るんだもん写真映えだって意識したい！ってアナタにぴったりなレトロ柄。パッと目を引く和カラーを選んではんなり映えて&#