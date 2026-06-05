◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人８―２ロッテ（５日・東京ドーム）ロッテはネフタリ・ソト内野手が零封負け目前の９回２死から２ラン。史上１１６人目となるＮＰＢ通算２００号で一矢報いた。先発の広池康志郎投手が５回０／３を投げ４安打４失点と試合をつくれなかった。サブロー監督はプロ初完投を許してしまった相手先発の井上について「序盤に受けてしまったところでしょうね。打線がいい時って、序盤からバンバ