大阪地検の元検事正・北川健太郎被告（６６）が女性検事への準強制性交罪に問われた事件を巡り、平口法相は５日の閣議後記者会見で、検察庁の全職員を対象にしたハラスメント調査を今年度中に行う考えを明らかにした。職場環境の改善に向けた取り組みの一環という。被害を訴えている女性検事は今年３月、第三者委員会を設置してハラスメント被害の実態調査を行うよう求める要望書を平口法相と畝本直美・検事総長に提出。３月末