日本とブラジルやアルゼンチンなど南米5か国とのEPA＝経済連携協定の交渉をめぐり、自民党は政府に対し「慎重な交渉」を求める決議をまとめました。日本とブラジルなど南米5か国が加盟する関税同盟「メルコスール」とのEPA＝経済連携協定の交渉入りに向け調整が進むなか、自民党できょう、対策本部の会合が開かれました。EPAはお互いの関税をなくしたり削減したりして貿易を活発にするものですが、国内産業への影響が懸念されてい