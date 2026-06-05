約束の時間に対する考え方は、人によって違います。早めに行動する人、時間ギリギリな人、いつも遅れてくる人。それぞれ思い浮かぶ人がいるかもしれませんね。今回ママスタコミュニティに寄せられたのは、時間にルーズな義父母に困っているママからの投稿です。投稿者さんの上の子は1歳11か月、2人目を産んで2週間ほどだそうで、頻繁に義父母が手伝いにきてくれているようですが……。『義父母の人柄は悪くないのですが、時間にル