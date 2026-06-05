ダイハツ新型「軽バン」発売に反響あり！ダイハツは2026年6月4日、軽商用バン「ハイゼット カーゴ」を一部改良し、発売しました。ハイゼットシリーズは1960年の誕生以来、時代のニーズに応じて進化を続けてきたロングセラーカーです。【画像】超カッコいい！ これがダイハツ新型「軽バン」です！（30枚以上）2021年12月には17年ぶりとなるフルモデルチェンジが行われ、CVTの採用やボディ剛性の向上、安全装備の進化などが図