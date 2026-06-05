フジテレビ（関東ローカル）にて毎週月曜25時より放送、FODにて配信中の秋田汐梨と池田匡志のW主演ドラマ『share』の最終話「踏み出した一歩」のあらすじと新場面写真が公開された。 参考：秋田汐梨、“30cmカット”で大胆イメチェン池田匡志らと『share』ヒット祈願で意気込み 原作は、自分の居場所がわからなくなった女子高校生がゲイの青年に恋をし、想いが通じ合うことの難しさと成長を描いた、三つ葉優雨によ