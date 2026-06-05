私はヒカル。家族は夫リョウ、そして2歳の息子ライトです。義妹に「大嫌い」と言われたショックで泣いていると、リョウから「自業自得だ」と責められました。私が幼稚園のことを聞きたかったから愛想よくしたと言うと、リョウは「今までひどい態度をとってきた相手に、必要なときだけすり寄るのはおかしい」と一蹴。さらにリョウは、私が無視してきたのを「大嫌い」と何度も態度で示していたことと同じだと指摘しました。そして私