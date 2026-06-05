明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★☆☆周囲からの風当たりが厳しい一日。無意識に言った事が反発を買ってしまったり、トラブルも多いので、無理をせず、早めに帰宅するのが良いです。B型の運勢……★★★★☆今日は目上の人との関係を上手にキープする事がカギとなります。相手を尊重し、徹底的に立てるようにしてくださいO型の運勢……★★★