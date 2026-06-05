DRAGONGATEは、5日に後楽園ホール大会を開催。セミファイナルではオープン・ザ・ブレイブゲート王者の田中良弥が土井成樹の挑戦を退けて、11度目の防衛成功。そして第20代王者PACが保持する最多防衛記録に並んだ。試合後には吉岡勇紀とのユニット「D'Courage（ディーカレッジ）」の解散を発表した。試合はブレイブゲートらしいスピード感のある展開が続いた。土井の必殺パターンであるDOI555からバカタレスライディングキック