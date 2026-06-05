◇交流戦巨人8―2ロッテ（2026年6月5日東京D）巨人の井上温大投手（25）はプロ7年目で初の完投勝利。だが、表情には喜びよりも悔しさがにじんだ。8回までの球数は90球。プロ初完投どころか、初完封、そしてマダックス（100球未満での完封勝利）の可能性もあったなかで向かった9回のマウンド。打線の援護にも恵まれ、8―0で迎えたラストイニングだった。先頭の佐藤を初球で中飛に打ち取って1死。西川には三塁ベースに当