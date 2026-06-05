5月31日の公演をもって、約26年半にわたるグループとしての活動を終了した嵐の最新シングル『Five』が、ビルボードジャパンの2026年上半期チャート2部門で1位を獲得。レーベルの担当者がコメントを寄せました。嵐が約5年ぶりにリリースした新曲『Five』。ダウンロード数を集計した楽曲チャート『Download Songs 2026年上半期チャート』と、ダウンロード、ストリーミング、動画の3つの合計ポイントが、前週より増加した急上昇ソング