◇交流戦ヤクルト1―3日本ハム（2026年6月5日神宮）リーグ首位のヤクルトが延長戦に入る接戦を落とし、2位・阪神に0・5ゲーム差に迫られた。本拠地・神宮球場が今年で創建100周年を迎え、今回の3連戦は100周年を記念したシリーズ。ヤクルトは前身の国鉄時代の1964年から本拠地として使用しており、この日は当時の復刻ユニホームを着用。帽子には「S」のマークが入り、背中は選手の名前はなく背番号のみ。チケットは完