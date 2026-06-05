「広島２−２オリックス」（５日、マツダスタジアム）広島は２試合連続の延長を戦った末に、痛恨の引き分けとなった。１１回の攻撃は１死三塁から代打・前川、代打・菊池が凡退。１２回は辻が無失点でしのいだが、直後の攻撃も無得点だった。前夜の日本ハム戦は延長１２回２死から益田が決勝打を浴び、４時間５１分の激闘の末に敗戦していた。この試合も４時間を超えており、２日で約９時間を戦ったが、勝利できず疲労が残る展