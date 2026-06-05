新潟県上越市にあるバレーボールの強豪校で、すでにエースとして活躍するスーパー1年生を取材した。世代別日本代表にも選ばれた1年生の最高到達点は3m超え。未来の龍神ジャパンを目指す16歳の素顔とは… ■世代別日本代表の経験！新潟の高校に進学 躍動感あふれるフォームから強烈なスパイクを打ち込むのは、上越総合技術高校1年・小林耕太朗選手（16）だ。 小林選手は、中学3年