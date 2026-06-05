◇セパ交流戦広島２−２オリックス（2026年6月5日マツダスタジアム）連夜の延長戦となった広島が、執念を見せて今季3度目のドローに持ち込んだ。2―1の9回。森浦が精彩を欠いた。先頭・来田に左前打を浴びると、続く中川には死球。無死一、二塁から犠打で1死二、三塁とされ、西川に左犠飛を浴びて同点に追いつかれた。試合は前日4日に続き、連夜の延長戦となった。それでも、集中力を切らさない。10回以降は高、遠藤、