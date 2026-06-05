新潟市の警察学校で殉職した警察官などを追悼する慰霊祭が執り行われました。 6月5日、新潟市西区の警察学校で県警幹部など約200人が参列し行われた慰霊祭。 暑さ対策などのため、今年度からは屋内で実施されることに。参列者は殉職した警察官などに黙とうを捧げ、献花台に花を手向けていきました。 【県警櫻井美香 本部長】 「人間愛に満ちた献身的な活動による尊い犠牲の上に、本県の安全が築かれてきた」 県内では、2021