「競泳・日本選手権」（５日、東京アクアティクスセンター）パンパシフィック選手権（８月、米国）の追加選考を兼ねて行われた。男子５０メートル平泳ぎでは、２４年パリ五輪代表の谷口卓（２４）＝ＭＥＩＧＩ＝が日本水泳連盟が定める派遣標準記録（２６秒８９）を突破する２６秒８４で泳いで優勝し、代表入りを確実にした。２位には２７秒０１で大橋信（枚方ＳＳ）が入った。手術を乗り越えて代表権をたぐり寄せた。谷口は