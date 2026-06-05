◇交流戦オリックス2―2広島（2026年6月5日マツダ）オリックスは1点ビハインドの9回に追いつき、延長12回を戦って引き分けた。1―0で迎えた7回の守り。1死から佐々木を宗の失策で出塁させると、代走・辰見に二、三盗を許し、2死から3番手の寺西が名原に同点適時打を浴びた。なお一、三塁となった場面で4番手に入山を投入するも、若月の捕逸で勝ち越し点を与えてしまった。だが、9回に打線が粘りをみせる。抑えの森浦か