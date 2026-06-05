明治安田J2・J3百年構想リーグ・プレーオフラウンド第2戦（5日・四国化成MEGLIOスタジアム＝1試合）東B組10位の長野が西A組10位の讃岐と0―0からのPK戦を5―3で制した。長野は37位、讃岐は38位でJ2・J3百年構想リーグを終えた。