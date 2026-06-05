◇交流戦ロッテ2―8巨人（2026年6月5日東京D）勝てば、4月4日以来の勝率5割復帰だったが、またも打線が振るわず、借金2に逆戻りした。5月29日は阪神・高橋遥人を8回2安打と打てず。6月3日はヤクルト・高橋奎二を7回2安打と打ちあぐんだ。そして、この日は巨人・井上温大の前に5回まで無安打、9回にソトのNPB通算200号となる2ランが出て零敗は免れたが、いずれも打線が左投手に抑えられた。サブロー監督は「僕がずっと