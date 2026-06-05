ＤｅＮＡは５日のソフトバンク戦（横浜）に８―３の大勝で２連勝。先発・篠木が７回を５安打１失点に抑え込む力投で、今季２勝目（２敗）をマークした。ほんの数日前まで豆鉄砲扱いされていたマシンガン打線は、いつの間にやら重機関銃どころか野戦砲へ化けていた。前夜４日の楽天戦（横浜）で７点のビハインドを覆す劇勝を披露した相川ベイ打線は、一夜明けたこの日も好調を持続。０―１の３回無死一、二塁で打席に立った牧秀