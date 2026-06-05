「美空ひばりさんみたい」『R-1』王者で盲目のピン芸人・濱田祐太郎が、Kis-My-Ft2・二階堂高嗣に驚いた出来事を語った――。濱田祐太郎○「耳コピで言えちゃうんですよ」にビックリ5月29日、大阪・なんばグランド花月で行われた吉本新喜劇「盲目の新喜劇」に出演した濱田。同月31日に更新されたYouTubeチャンネル『濱田祐太郎 Official』では、「目の見えない僕が主役を務めた新喜劇をやり切ることができました。ありがとうござい