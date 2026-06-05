５月米雇用統計詳細労働参加率は６１．８％ ＊民間部門雇用者数 結果12.0万人 予想8.9万人前回17.7万人（12.3万人から修正） ＊製造業雇用者数 結果0.7万人 予想0.2万人前回0.0万人（-0.2万人から修正） ＊週平均労働時間 結果34.3 予想34.3前回34.3 ＊労働参加率 結果61.8％ 予想61.8％前回61.8％