ドル円再び１６０円台乗せ、米雇用統計は予想に反して強い結果＝ＮＹ為替 注目の5月米雇用統計は予想外に強い結果だった。非農業部門雇用者数は17.2万人増と大方の市場予想8.8万人増のほぼ倍の数字となった。前回値は11.5万人増から17.9万人増と大幅な上方改定となった。失業率は4.3％、労働参加率は61.8％と前回と同水準だった。平均時給は前月比+0.3％、前年比+3.4％と市場予想と一致した。 米10年債利回りは4.47％付