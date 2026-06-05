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米１０年債利回りは４．５３２%に急上昇してはじまる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:45）（日本時間21:45）（%） 米2年債 4.124（+0.081） 米10年債4.532（+0.059） 米30年債5.017（+0.042） ドイツ3.041（+0.018） 英国4.912（+0.014） カナダ3.504（+0.067） 豪州4.908（-0.009） 日本2.658（-0.002） ※米債以外は10年物