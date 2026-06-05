◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神８―１楽天（５日・甲子園）阪神・高橋遥人投手が７回１失点の快投で開幕７連勝し、ハーラートップタイとなった。チームの楽天戦の連敗も７で止めた。この日は今季の本拠地甲子園初登板でお立ち台。これまでの白星はビジター球場で、ヒーローインタビューは１人で臨む形だっただけに、「なんかずっと１人だったんで、３人で上がれるっていうのがすごく心強かった」と笑みをこぼした。