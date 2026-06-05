フリーの沖田愛加アナウンサーが、５日に自身のＳＮＳを更新。新婚の女子アナと訪れた韓国旅行の様子をアップした。沖田アナは自身のインスタグラムに「たのしかったあ！！ありがと」とつづり、元ミス立教グランプリで、今月１日に結婚を公表したフリーの山口清香アナウンサーと韓国を訪れたことを明かした。現地での食事の様子や私服ショットを複数枚アップ。沖田アナは白のファーベストに黒パンツ、黒ワンピースのコーディネ