◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島２―２オリックス＝延長１２回規定により引き分け＝（５日・マツダスタジアム）広島が、２夜連続の延長戦の末に今季３度目の引き分けに終わった。交流戦１勝８敗１分け。楽天も敗れ、勝てば交流戦最下位からの脱出の可能性もあったが、逃した。１点リードで９回は森浦が踏ん張れなかった。１安打１死球と犠打で１死二、三塁のピンチを背負い、２４年まで同僚の西川の犠飛で同点に追い付