◆日本生命セ・パ交流戦２０２６広島２―２オリックス＝延長１２回規定により引き分け＝（５日・マツダスタジアム）オリックスが今季初の引き分けとなり、３連敗を止めることができなかった。７回に３番手・寺西が１死から佐々木を三塁手・宗の失策で出塁させると、代走・辰見に二盗、三盗を許した。２死三塁のピンチで、名原に右中間への同点三塁打。続く勝田を歩かせ、岸田監督は入山にスイッチ。しかし小園への３球目を若