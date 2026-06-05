２日、同江市第五小学校でホーチョ族の口頭伝承叙事詩「伊瑪堪（イマカン）」の歌唱を指導する市級代表的継承者、呉静（ご・せい）さん（中央）。（同江＝新華社記者／那宇奇）【新華社同江6月5日】中国黒竜江省同江市で、ホーチョ（赫哲）族の伝統文化が継承と発展の新たな段階に入っている。同市はホーチョ族が集中して居住する地域で、漁と狩猟、魚皮工芸の技法など無形文化遺産の保護に取り組んできた。ホーチョ族の人々は展