落語家の七代目三遊亭円楽さん（48）と三遊亭萬橘さん（47）が4日、東京・池之端しのぶ亭で『五代目圓楽一門会〜新体制発足記念落語会〜』の記者会見をおこない、6月7日の放送で“重大発表がある”と告知され話題になっている演芸番組『笑点』への思いなどを語りました。七代目円楽さんの父は、笑点の大喜利にレギュラー出演する最年長メンバー・三遊亭好楽さん（79）です。今年4月から新体制となった『五代目圓楽一門会』。七代